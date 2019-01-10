Son Dakika Haberleri: Japon İş Adamının Twitter Ödülü Sahiplerini Buldu

Japon İş Adamının Twitter Ödülü Sahiplerini Buldu

59 dakika önce

Twitter paylaşımında, kendisini takip edip, tweetini 'retweet'leyen 100 kişiye 100 milyon Yen (yaklaşık 5 milyon TL) vereceğini açıklayan Japon iş adamı Yusaku Maezawa'nın yarışmasında talihliler belli oldu.

Japon İş Adamının Twitter Ödülü Sahiplerini Buldu, System.String[]
Twitter paylaşımında, kendisini takip edip, tweetini 'retweet'leyen 100 kişiye 100 milyon Yen (yaklaşık 5 milyon TL) vereceğini açıklayan Japon iş adamı Yusaku Maezawa'nın yarışmasında talihliler belli oldu.

Japonya'nın en büyük online mağzası Zozotown'ın sahibi milyarder Japon işadamı Yusaku Maezawa'nın, 5 Ocak'ta attığı tweet şimdiye dek en çok retweet edilen gönderi ünvanını kazandı. Twitter paylaşımında, kendisini takip edip, tweetini 'retweet'leyenler arasından seçilecek 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5 milyon TL) dağıtacağını açıklayan işadamının tweet'i dünya çapında büyük ilgi gördü.

Kazananları eledi

5.4 milyon üzerinde retweet edilerek rekor kıran paylaşımla ilgili 8 Ocak'ta bir açıklama yapan Maezawa, kazananları eleme sürecinde olduğunu, ve en yakın zamanda kendilerine Twitter üzerinden bilgi verileceğini duyurdu.

Tek tek bildirdi

Ardından 2. bir tweet daha atarak "70 kişiye bildirdim, 30 kaldı" mesajını paylaşan Maezawa, hemen ardından gelen "100 kişinin tamamına özel mesaj attım. İlginiz ve rüyalarınız için teşekkür ederim" mesajıyla kazananlara bilgi verdiğini açıkladı.

Dikkatleri üzerine çekti

Vaadettiği ödülle tüm dünyada ilgi toplayan Maezawa, ödülün sahiplerinin belirlenmesinin ardından ülkesinde ve dünyada popülerliğini artırdı. Ödül vaadi öncesi yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan iş adamının takipçi sayısı 5.7 milyona ulaştı.

Daha önce de adından söz ettirmişti

Japon iş adamı, daha önce de Elon Musk'ın SpaceX roketinin Ay'a yapacağı seyahate ilk bilet alan kişi olarak dünya gündemine gelmişti. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cristiano Ronaldo'nun Eski Sevgilisi Jasmine Lennard: Ronaldo Bir Psikopat, Kathyrn Mayorga'ya Yardım Edeceğim Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı 9 Çocuğuna Aylık 100 Bin TL Harcayan İzzet Yıldızhan'dan İlginç İtiraf: Evde Ceza Sistemi Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:39:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japon İş Adamının Twitter Ödülü Sahiplerini Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]