Japon kadınlar 'yüksek topuk'a isyan etti: Sağlık Bakanlığı devrede
1 saat önce
Japonya'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Uygulamaya karşı olanların başlattığı "KuToo" adlı sosyal medya kampanyasına binlerce kişi destek verdi.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:53
'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesi tartışmaları beraberinde getirdi.
Uygulamaya karşı olanların başlattığı "KuToo" adlı sosyal medya kampanyasına binlerce kişi destek verdi.
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