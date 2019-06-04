Son Dakika Haberleri: Japon kadınlar 'yüksek topuk'a isyan etti: Sağlık Bakanlığı devrede
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Japon kadınlar 'yüksek topuk'a isyan etti: Sağlık Bakanlığı devrede

1 saat önce

Japonya'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Uygulamaya karşı olanların başlattığı "KuToo" adlı sosyal medya kampanyasına binlerce kişi destek verdi.

Japon kadınlar 'yüksek topuk'a isyan etti: Sağlık Bakanlığı devrede, System.String[]
Japonya'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Uygulamaya karşı olanların başlattığı "KuToo" adlı sosyal medya kampanyasına binlerce kişi destek verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:53 
Japonya, Dünya
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