Son Dakika Haberleri: Japon kadınlara işyerinde gözlük yasağı
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Japon kadınlara işyerinde gözlük yasağı

7 saat önce

Japonya'da bazı şirketler "Hoş görünmüyor" diyerek kadın çalışanlarının gözlük takmalarını yasakladı.

Japon kadınlara işyerinde gözlük yasağı, System.String[]

Japonya'da bazı şirketler "Hoş görünmüyor" diyerek kadın çalışanlarının gözlük takmalarını yasakladı.Japonya'da kadın çalışanlarına gözlük takmalarını yasaklayan şirketlerin uygulaması tepkilere yol açtı.


Tokio Shimbun gazetesinin Pazartesi günkü baskısında yer verilen habere göre bir grup kadın aktivist imza kampanyası başlatarak, bazı firmaların işyerinde gözlük kullanımını yasaklanmasının hükümet tarafından "Çalışan kadınlara yönelik taciz" olarak değerlendirilmesini talep etti.


Habere göre, Japonya'da bazı şirketler kadın personelin gözlük takmasını gözlüğün kadınlarda hoş durmadığı ve işleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasakladı. Bazı şirketler resepsiyonlarında çalışan kadınların gözlük takmalarına, gözlüklü kadınların müşteri ve ziyaretçilere hoş görünmediği gerekçesini öne sürerek izin vermiyor. Kozmetik ürün pazarlayan bazı şirketler ise, "Gözlüklü kadınlar tarafından pazarlanan ürünlerin gözlükler nedeniyle etkilerinin azaldığı" gerekçesiyle kadın personelin gözlük kullanımına izin vermiyor.


İmza kampanyasını düzenleyen aktivist kadınlar arasında daha önce de kadınların işyerinde yüksek topuklu ayakkabı giymelerini yasaklayan şirketlere karşı bir girişim başlatan oyuncu ve yazar Yumi Ishikawa da bulunuyor.


DPA/ TY, BW


(c)

Hükümet, Japonya, Güncel

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:13 
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