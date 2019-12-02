Son Dakika Haberleri: Japon kaplıcası onsen: Rahatlama ve sağlığın buluştuğu 'sıcak' nokta
Son Dakika Dünya Japon kaplıcası onsen: Rahatlama ve sağlığın buluştuğu 'sıcak' nokta - Son Dakika Dünya

Japon kaplıcası onsen: Rahatlama ve sağlığın buluştuğu 'sıcak' nokta

6 saat önce

Kuzey Japon Alplerinin uzandığı vadi, onsen adı verilen Japon kaplıcalarıyla ünlü. Okuhida Onsen alanı, volkanik kaynaklı kaplıcalarla dolu ünlü bir termal bölge

Japon kaplıcası onsen: Rahatlama ve sağlığın buluştuğu 'sıcak' nokta, System.String[]

Kuzey Japon Alplerinin uzandığı vadi, onsen adı verilen Japon kaplıcalarıyla ünlü.


Okuhida Onsen alanı, volkanik kaynaklı kaplıcalarla dolu ünlü bir termal bölge.

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Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:10 
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