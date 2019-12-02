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Japon kaplıcası onsen: Rahatlama ve sağlığın buluştuğu 'sıcak' nokta
6 saat önce
Kuzey Japon Alplerinin uzandığı vadi, onsen adı verilen Japon kaplıcalarıyla ünlü. Okuhida Onsen alanı, volkanik kaynaklı kaplıcalarla dolu ünlü bir termal bölge
Kuzey Japon Alplerinin uzandığı vadi, onsen adı verilen Japon kaplıcalarıyla ünlü.
Okuhida Onsen alanı, volkanik kaynaklı kaplıcalarla dolu ünlü bir termal bölge.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:10
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