Son Dakika Haberleri: Japon kasiyer fotoğrafik hafızasıyla 1300 kredi kartını kopyaladı, 15 bin TL'lik alışveriş yaptı
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Japon kasiyer fotoğrafik hafızasıyla 1300 kredi kartını kopyaladı, 15 bin TL'lik alışveriş yaptı

1 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da görsel hafızası güçlü olan bir kasiyer bin 300'den fazla müşterinin kredi kartı bilgilerini çalarak internet üzerinden 270 bin Japon Yeni (yaklaşık 15 bin TL) değerinde ürün satın aldı.

Japon kasiyer fotoğrafik hafızasıyla 1300 kredi kartını kopyaladı, 15 bin TL'lik alışveriş yaptı, System.String[]

Japonya'nın başkenti Tokyo'da görsel hafızası güçlü olan bir kasiyer bin 300'den fazla müşterinin kredi kartı bilgilerini çalarak internet üzerinden 270 bin Japon Yeni (yaklaşık 15 bin TL) değerinde ürün satın aldı.


Olayın açığa çıkması üzerine harekete geçen Tokyo şehir polisleri, Yusuke Taniguchi adlı zanlıyı gözaltına alırken, yapılan incelemede söz konusu kasiyerin mart ayında bir internet sitesinden yüklü miktarda çanta satın aldığı ve evinde yüzlerce kredi kartı bilgisini kaydettiği bir not defteri ele geçirildi.

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Japonya, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:15 
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