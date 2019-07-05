Son Dakika Haberleri: Japon koleksiyoncu antik eserleri ana yurdu Kamboçya'ya teslim etti
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Japon koleksiyoncu antik eserleri ana yurdu Kamboçya'ya teslim etti

1 saat önce

PHNOM Japon koleksiyoncu Fumiko Takakuwa, 20 yıldır evinde sergilediği antik eserleri Kamboçya'ya iade etti.

Japon koleksiyoncu antik eserleri ana yurdu Kamboçya'ya teslim etti, System.String[]
PHNOM Japon koleksiyoncu Fumiko Takakuwa, 20 yıldır evinde sergilediği antik eserleri Kamboçya'ya iade etti.
Kamboçya Ulusal Müzesi'ne, içlerinde Buda ve Hindu tanrısı Şiva'nın heykellerinin de bulunduğu çeşitli seramikler, mücevherler ve bin 200 yıllık bazı ürünlerden oluşan 85 parçalık antik eserler düzenlenen törenle iade edildi.
Törene katılan Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı Kültürel Miras Genel Müdürü Prak Sonnara, Japon koleksiyoncuya eserleri gönüllü iade ettiği için teşekkürlerini iletti.
Sonnara, Takakuwa'nın bu davranışının diğer ülkeler ve koleksiyoncular için örnek olması gerektiğinin altını çizdi.
"Bunu yaptığım için çok mutluyum"
Koleksiyoncu Takakuwa, kendisi ve eşinin antik ürünleri evlerinde sergilemeyi sevdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Eserlerin Kamboçya'ya ait olduğunu biliyordum, bu sebeple onları geri getirdim. Kocam vefat etmeden önce bu eserlerin Kamboçya'ya geri verilmesi gerektiğini söyledi. Bugün bunu yaptığım için çok mutluyum."
Kamboçya, çeşitli ülkelerde bulunan ve ülkeye ait olduğu belirlenen kültürel miraslarının geri getirilmesi için 1993'ten bu yana mücadele ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:44 Kaynak: AA
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