Japon kozmetik üreticisi DHC, "Koreli karşıtı" paylaşımlar nedeniyle Güney Kore piyasasından çekilecek - Son Dakika

Japon kozmetik firması DHC, firma yöneticisinin "Korelilere karşı ayrımcılık yaptığı" eleştirileri üzerine, Güney Kore piyasasından çekilme kararı aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Kasım 2020'de internet sitesinde yayımlanan "Koreli karşıtı" paylaşımlar sonrası, Japonya'da yoğun eleştirilere maruz kalan DHC sert bir karar aldı.

Firma Üst Yöneticisi (CEO) Yoşida Yoşiaki'nin rakip bir şirketi hedef alırken kullandığı "Korelileri tahkir eden" söylemler sonrası DHC, 2002'de girdiği Güney Kore piyasasından çekileceğini açıkladı.

Güney Kore'deki faaliyetlerini durduracağını açıklayan Japon firma, internet üzerinden satışları da sürdürmeyeceğini duyurdu.

Haberde, CEO Yoşida'nın "Koreli karşıtı" mesajı sonrası, DHC ürünlerinin Güney Kore'de boykot edildiği, çoğu alışveriş mağazalarının firma ürünlerinin satışını durduğu aktarıldı.

"Çon" ifadesi

DHC'nin internet sitesinde, rakip bir firmanın reklamlarında Japon-Koreli melezi modelleri kullanmasını eleştiren Yoşida, mesajında "Çon" ifadesini kullanmıştı.

Yoşida, "Reklamlarında kiralanan modellerin neredeyse tamamı Kore asıllı Japon. Bu yüzden internette 'Chontory' diye alay edildiği belli." mesajını paylaşmıştı.

Buna karşın DHC'nin tüm çalışanlarının "saf Japon" olduğunu kaydeden Yoşida, kamuoyunda yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

"Çon" ifadesinin Japonya'da yaşayan Korelilere karşı "aşağılayıcı bir söylem" olduğunu biliniyor.

Söz konusu mesaj mayıs ayında internet sitesinden kaldırılmıştı.

Firmanın sitesinde 2016'da yayımlanan mesajda ise Japonya'da yaşayan Koreliler "görünüşte Japon" olarak nitelenmiş ve Güney Kore'ye dönmeleri çağrısı yapılmıştı.