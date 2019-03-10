Son Dakika Haberleri: Japon Kültürü Ankara'da Tanıtıldı

Japon Kültürü Ankara'da Tanıtıldı

1 saat önce

Türk ve Japon gençleri, Ankara'da düzenlenen Türk-Japon Gençlik Festivali'nde Sho Gi ve Göz oyunlarını tanıtıp, Japonca öğretti.

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Türk ve Japon gençleri, Ankara'da düzenlenen Türk-Japon Gençlik Festivali'nde Sho Gi ve Göz oyunlarını tanıtıp, Japonca öğretti.

Türk ve Japon gençleri, bir alışveriş merkezinde düzenlenen Türk-Japon Gençlik Festivali'nde bir araya geldi. Manga sanatçısı Raku Ichikawa ve Youtuber Anzujaarnu, onur konuğu olarak geldikleri festivalde gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ichikawa, "Manga çizmeye nasıl başladınız?" sorusu üzerine, "Çocukluktan beri çiziyorum. Etrafımızda çok fazla manga çizimi oluyor. Üniversite üçüncü sınıfta yarışmaya katıldım, ödül kazandım. Bir editör bana yardımcı olmaya başladı. Bir sene onunla çalıştım. Ondan sonra profesyonel oldum" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'yi nasıl burdunuz?" sorusuna ise Ichikawa, "Türkiye'ye üniversite zamanı tatil için gelmiştim. O zaman çok beğendim. Gelecek zamanda Türkiye'ye taşınmayı düşündüm" yanıtını verdi.

Festivalde manga çizim yarışması, işaret dili gösterisi gibi etkinlikler düzenlenecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:29 Kaynak: İHA

Ankara, Japon, Güncel
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