Japon mahkemesinden nükleer santral kararı - Son Dakika

Japonya'da yüksek mahkeme, bölge sakinlerinin güvenlik endişeleri nedeniyle Ehime eyaletindeki nükleer santralin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.



Japonya'da yüksek mahkeme, bölge sakinlerinin güvenlik endişeleri nedeniyle Ehime eyaletindeki nükleer santralin faaliyetinin durdurulmasına hükmetti. Nükleer tesise yakın konumda bulunan Yamaguchi eyaletindeki bir adada yaşayan 3 sakinin, geçtiğimiz yıl Mart ayında reddedilen nükleer santralin faaliyetinin askıya alınması yönündeki talebini yeniden değerlendiren yüksek mahkeme, tesisin faaliyetlerinin askıya alınmasına karar verdi.



Mahkemenin, kararında tesisin yaklaşık 130 kilometre uzağındaki bir volkanı ve bölgedeki aktif fay hattı nedeniyle gerçekleşebilecek şiddetli deprem risklerini göz önünde bulundurduğu öğrenildi.



Mahkeme süreci



Yüksek mahkeme 2017'nin Aralık ayında farklı bölge sakinlerinin talebi üzerine 3 numaralı reaktörün faaliyetinin durdurulması kararı vermiş, ancak karar 2018'de bozularak reaktör yeniden faaliyete geçirilmişti. Rutin denetim süreci nedeniyle geçtiğimiz aydan bu yana kapalı olan reaktörün, son mahkeme kararı ile birlikte tekrar faaliyete geçmemesi bekleniyor.



Öte yandan nükleer santrali işleten şirketin ise mahkeme kararına itiraz edeceği öğrenildi. - TOKYO