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Japon Miki Ebru tablosu yaparak "Team Türkiye'ye" destek verdi - Son Dakika

Japon Miki Ebru tablosu yaparak "Team Türkiye'ye" destek verdi

07.07.2021 10:53

- Japon Miki Ebru tablosu yaparak "Team Türkiye'ye" destek verdi Küçük yaşlarda Türk kültüründen etkilenen ve ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye yerleşen Japon Miki Oshita, arkadaşının evinde gördüğü Ebru tablosunu çok beğendiği için bu sanata merak saldı.

- Japon Miki Ebru tablosu yaparak "Team Türkiye'ye" destek verdi

İSTANBUL - Küçük yaşlarda Türk kültüründen etkilenen ve ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye yerleşen Japon Miki Oshita, arkadaşının evinde gördüğü Ebru tablosunu çok beğendiği için bu sanata merak saldı. Yaklaşık 10 yıldır Ebru sanatı ile uğraşan Miki, bu sefer Tokyo Olimpiyatları'nda Türk sporculara (Team Türkiye) destek için çizdi.

Japonya'da yaşarken küçük yaşlarda gördüğü bir Türk belgeselinden etkilenen Miki Oshita, yıllar sonra Türkiye'ye yerleşme kararı aldı. Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Miki, bir arkadaşının evine ziyarete gittiğinde ise duvarında Ebru tablosu gördü ve çok beğenerek bu sanatı araştırmaya başladı. Ebru sanatını öğrenen ve Japon sanatlarıyla Ebru'yu birleştirerek kendine özgü bir sanat geliştiren Miki, bu sefer Tokyo Olimpiyatları'nda Türk sporculara (Team Türkiye) destek olmak için olimpiyat meşalesi ve nazar boncuğu çizdi.

"Japonya'da Ebru sanatına çok merak var"

Miki'ye Ebru sanatının inceliklerini öğreten Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, "Japonya'da Ebru sanatına çok merak var. Ben birkaç sefer Japonya'ya gittim. Orada Tonami diye küçük şehir var. Bir lale müzesi ve bir lale şehri yapmışlar. Orada sergiler açtık, Ebru'dan laleler yaptık. Tokyo'da da benzer faaliyetlerimiz oldu. Biz Japonlarla çok yakın kültürleriz aslında şuradan belli, dil gruplarımız aynı Ural- Altay dil grubundan Türkçe ve Japonca. Dolayısıyla Türkler ve Japonlar birbirlerinin dillerini çok rahat öğreniyorlar. Japonya'da olimpiyatların olması doğrusu sevindirici ama bu pandemi şartlarında inşallah umduklarını bulucaklar. Çok güzel sonuçlarla da milli takımımız geri dönücek inşallah" diye konuştu.

"Nazar boncuğu ve meşaleyi de "Team Türkiye" için çizdim"

Ebru sanatını nasıl öğrendiğini anlatan Miki Oshita, "Türkiye'ye gelene kadar Ebruyu hiç bilmiyordum. Türk arkadaşımın evine gittiğimde gördüm. Yakından baktığımda farkettim ki normal resim gibi değil. Sordum nasıl bu yapmışlar. Arkadaşım 'Bu Ebru tablosu su üzerinde yapıyorlar' dedi. Bende 'Allah Allah su üzerinde nasıl çiziyorlar mümkün mü?' dedim. 'İstersen sende yapabilirsin' dediler. Bende kursaları araştırarak başladım. Japonya'da da ebruya çok benzeyen su üzerine yapılan geleneksel sanat var. Bende bir kağıt üzerinde Japon geleneksel sanatını ve Türk geleneksel sanatını birleştirerek devam ediyorum. Nazar boncuğu ve meşaleyi de "Team Türkiye" için çizdim. Onlara orada destek olmak için çizdim. Milli sporculara nazar değmesin diye çizdim. Allah nazardan korusun diye çizdim. Haydi Team Türkiye" ifadelerini kullandı.

Japon Miki Ebru tablosu yaparak Team Türkiye'ye destek verdi
Japon Miki Ebru tablosu yaparak Team Türkiye'ye destek verdi
Japon Miki Ebru tablosu yaparak Team Türkiye'ye destek verdi
Japon Miki Ebru tablosu yaparak Team Türkiye'ye destek verdi

Japonya, Türkiye, Japon, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Japon Miki Ebru tablosu yaparak 'Team Türkiye'ye' destek verdi - Son Dakika


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