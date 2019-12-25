Japon milletvekili rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Japon milletvekili rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

6 saat önce

Japonya'da iktidar partisi milletvekili, kumarhane işleten Çin firmasından rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Japon milletvekili rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

Japonya'da iktidar partisi milletvekili, kumarhane işleten Çin firmasından rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kyodo'nun haberinde, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Liberal Demokratik Partisinden milletvekili olan Akimoto Tsukasa'nın savcılığın talimatı üzerine gözaltında alındığı belirtildi.

Akimoto'nun, Japon hükümetinin, büyük bir otel ve konferans salonlarının yanı sıra kumarhanelerin yer alacağı entegre tatil beldesi projesi geliştirmesinden sorumlu olduğu ve bu projeyle ilgilenen 500.com Ltd. şirketinden 3,7 milyon yen (yaklaşık 200 bin lira) rüşvet almakla suçlandığı bildirildi.

Milletvekiline rüşvet verdiği ileri sürülen 3 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Tsukasa Akimoto, daha önce birçok kez hakkındaki rüşvet iddialarını reddetmişti.

Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, gözaltının, ekonomiyi destekleme amacı taşıyan tatil beldesi projesini etkilemeyeceğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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