Japon milyarder Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı - Son Dakika

- Japon milyarder Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı

TOKYO - Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek olan Soyuz Uzay Aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Japonya'nın en zengin 30. kişisi olarak bilinen milyarder iş insanı Yusaku Maezawa 12 gün sürecek uzay yolculuğuna başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmayı hedefleyen Maezawa ve asistanı Yozo Hirano'nun içinde bulunduğu Federal Uzay Kurumu (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 10.38'de başarılı bir şekilde fırlatıldı.

"Sonraki mesaj uzaydan olacak"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Maezawa'nın uçuştan yaklaşık 8 saat önce sosyal medyada paylaştığı mesajlar ise dikkat çekti. Uzay aracına binişi öncesinde, "Hayaller gerçek oluyor" paylaşımı yapan Maezawa kısa süre sonra ise, "Bundan sonra telefona erişimim olmayacak. Görünüşe göre sonraki mesaj uzaydan gelecek" ifadelerini kullandı.

Hayallerini gerçekleştirecek

Daha önce uzayda yapmayı planladığı şeyleri açıklayan Maezawa, bir çocuğun isteği üzerine Dünya'ya ISS'den hava getirmeyi planladığını belirtmişti. Yörüngede kağıttan uçaklar uçurmak, astronotlara yardım etmeye çalışmak, havaya sabun köpüğü üflemek, kutup ışıklarını, yıldırım ve meteor yağmurlarını kameraya almak gibi hedefleri bulunan Mezawa, ayrıca uzayda spor yapmayı deneyeceğini de duyurmuştu.

Rus kozmonot Aleksander Misurkin'in mürettebatında bulunduğu uçuş ekibi, 20 Aralık 16.41'de Dünya'ya dönecek.