Japon milyarder 'para ile saadet olur mu?' sorusuna 9 milyon dolar dağıtarak yanıt arıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japon milyarder 'para ile saadet olur mu?' sorusuna 9 milyon dolar dağıtarak yanıt arıyor - Son Dakika Dünya

Japon milyarder 'para ile saadet olur mu?' sorusuna 9 milyon dolar dağıtarak yanıt arıyor

6 saat önce

"Ciddi bir sosyal test" yaptığını belirten iş insanı, bin talihlinin paylaşacağı 9 milyon doların ne şekilde harcandığını ve kullanıcıların hayatlarını nasıl etkilediğini öğrenmek istediğini belirtiyor.

Japon milyarder 'para ile saadet olur mu?' sorusuna 9 milyon dolar dağıtarak yanıt arıyor, System.String[]

Japonya'da bir milyarder iş insanı "para ile saadet olur mu?" sorusuna Twitter üzerinden yanıt arıyor. Yapacağı çekilişle bin Twitter kullanıcısına toplam 9 milyon dolar dağıtmayı vaadeden milyarder Yusaku Maezawa, kullanıcılardan tweetini paylaşarak çekilişe katılmalarını bekliyor.


Bir internet alışveriş sitesinin sahibi iş insanı hediye ettiği para karşılığındaysa tek bir şey bekliyor."Ciddi bir sosyal test" yaptığını belirten iş insanı, bin talihlinin paylaşacağı 9 milyon doların ne şekilde harcandığını ve kullanıcıların hayatlarını nasıl etkilediğini öğrenmek istediğini belirtiyor.

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Twitter, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:51 
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