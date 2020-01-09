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Japon milyarder 'para ile saadet olur mu?' sorusuna 9 milyon dolar dağıtarak yanıt arıyor
6 saat önce
"Ciddi bir sosyal test" yaptığını belirten iş insanı, bin talihlinin paylaşacağı 9 milyon doların ne şekilde harcandığını ve kullanıcıların hayatlarını nasıl etkilediğini öğrenmek istediğini belirtiyor.
Japonya'da bir milyarder iş insanı "para ile saadet olur mu?" sorusuna Twitter üzerinden yanıt arıyor. Yapacağı çekilişle bin Twitter kullanıcısına toplam 9 milyon dolar dağıtmayı vaadeden milyarder Yusaku Maezawa, kullanıcılardan tweetini paylaşarak çekilişe katılmalarını bekliyor.
Bir internet alışveriş sitesinin sahibi iş insanı hediye ettiği para karşılığındaysa tek bir şey bekliyor."Ciddi bir sosyal test" yaptığını belirten iş insanı, bin talihlinin paylaşacağı 9 milyon doların ne şekilde harcandığını ve kullanıcıların hayatlarını nasıl etkilediğini öğrenmek istediğini belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:51
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