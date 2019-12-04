Son Dakika Haberleri: Japon müşteri şikayetin dozunu kaçırdı
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Japon müşteri şikayetin dozunu kaçırdı

7 saat önce

Japonya'da yaşayan bir adam, sözleşmeyi ihlal etmekle suçladığı telekomünikasyon şirketini 24 bin kez telefonla arayınca gözaltına alındı.

Japon müşteri şikayetin dozunu kaçırdı, System.String[]

Japonya'da yaşayan bir adam, sözleşmeyi ihlal etmekle suçladığı telekomünikasyon şirketini 24 bin kez telefonla arayınca gözaltına alındı.


Japonya, bu kez sıra dışı bir gözaltı haberi ile gündeme geldi. Japonya'da yaşayan Akitoshi Okamoto (71), aralarındaki hizmet sözleşmesini ihlal etmekle suçladığı telekomünikasyon şirketinin ücretsiz müşteri hizmetleri hattını 8 gün boyunca yüzlerce kez arayınca gözaltına alındı. Okamoto'nun, müşteri hizmetlerini aradıktan hemen sonra telefonu kapattığı ve hizmet sözleşmesini ihlal ettikleri için şirket çalışanlarının kendisinden özür dilemesini talep ettiği öğrenildi.


İlk değil


"İş akışına engel olma" suçlaması ile karşı karşıya kalabileceği belirtilen 71 yaşındaki şüpheli ile ilgili soruşturma devam ederken Okamoto'nun son 2 yılda aynı hattı ankesörlü telefonlardan 24 bin kez aradığı belirlendi. - TOKYO

Japonya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
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