Son Dakika Haberleri: Japon mutfağının vazgeçilmezi "miso" tarifi: pirinç, tuz, soya ve sabır
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Japon mutfağının vazgeçilmezi "miso" tarifi: pirinç, tuz, soya ve sabır

58 dakika önce

Japonya'daki Nagaho Dağı, Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden, pirinç hamuru ve soyanın fermente edilmesi ile yapılan misosu ile meşhur. Miso çorbası Japonların yaşam tarzı için eşsiz bir yemek. Neredeyse her çeşit yemeğe eşlik eder ve sindirime yardımcı olur.

Japon mutfağının vazgeçilmezi

Japonya'daki Nagaho Dağı, Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden, pirinç hamuru ve soyanın fermente edilmesi ile yapılan misosu ile meşhur.


Miso çorbası Japonların yaşam tarzı için eşsiz bir yemek. Neredeyse her çeşit yemeğe eşlik eder ve sindirime yardımcı oluyor.

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Japonya, Japon, Turizm

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:45 
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