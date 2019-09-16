Japon mutfağının vazgeçilmezi "miso" tarifi: pirinç, tuz, soya ve sabır
58 dakika önce
Japonya'daki Nagaho Dağı, Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden, pirinç hamuru ve soyanın fermente edilmesi ile yapılan misosu ile meşhur. Miso çorbası Japonların yaşam tarzı için eşsiz bir yemek. Neredeyse her çeşit yemeğe eşlik eder ve sindirime yardımcı olur.
Japonya'daki Nagaho Dağı, Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden, pirinç hamuru ve soyanın fermente edilmesi ile yapılan misosu ile meşhur.
Miso çorbası Japonların yaşam tarzı için eşsiz bir yemek. Neredeyse her çeşit yemeğe eşlik eder ve sindirime yardımcı oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:45
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