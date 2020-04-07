Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu - Son Dakika
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Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu

7 saat önce

Japonya'da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi (BBT Üniversitesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla mezuniyet töreni düzenledi.

Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu, System.String[]

Japonya'da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi (BBT Üniversitesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla mezuniyet töreni düzenledi.

Kovid-19 nedeniyle etkinliklerin iptal edildiği dönemde, bu soruna teknolojiyi kullanarak çözüm bulan Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Business Breakthrough Üniversitesi, Japon bir firma tarafından geliştirilen robotlar aracılığıyla, öğrencilerini çevrimiçi bir törenle mezun etti.

Törende görevli olan 4 öğrencinin kontrol ettiği robotlara, mezun olacak öğrenciler Zoom isimli video konferans programıyla uzaktan bağlandı.

Robotun yüz kısmındaki tablet üzerinde görüntüleri yer alan öğrenciler, mezuniyet elbisesi giydirilmiş robotlar aracılığıyla sırasıyla üniversite yetkililerinden diplomalarını aldı.

Öğrenciler bu sayede aktif bir şekilde yetkililerle iletişim kurma imkanı da buldu.

"Öğrencilerden çok olumlu geri dönüşler aldık"

BBT Üniversitesi İşletme Fakültesi Küresel Yönetim Departmanı Dekanı Prof. Shugo Yanaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak koronavirüs nedeniyle özel bir mezuniyet töreni düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, mezuniyet töreninde yer alan robotların Japonya merkezli robot teknolojileri alanında üretim yapan bir firmanın "newme" isimli "Avatar" robotları olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri bu yöntemle mezun ettiklerini anlatan Yanaka, "Öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Robotların olduğu böyle bir mezuniyet töreni beklemediklerini, koronavirüs sürecinde böyle bir imkan sağlamasını sevinçle karşıladıklarını söylediler." dedi.

Yanaka, komik bir haber olarak değil olumlu bir mesajla dünyaya seslenmek istediklerini belirterek, "Koronavirüs sürecinde etkinliklerin yapılmasına yönelik bir yöntem arayışında olan insanları harekete geçirmeyi başarırsak bu durumdan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

"Sanki yanımızdalarmış gibi hissettik"

Törende yer alan robotların sadece online iletişimle sınırlandırılamayacağını, fiziksel olarak bir temsil imkanı sağladığını dile getiren Yanaka, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bu robotlar sayesinde nerede olduklarının bir önemi olmadan aktif bir şekilde bizimle iletişim kurdu. Onlar sanki yanımızdaymış gibi hissettik. Bu nedenle, robotlarla düzenlediğimiz mezuniyet törenini sanal değil gerçek bir tören olarak nitelendiriyorum. Bu ışınlanma gibi bir şey.

Şu anda dünya olarak bir sıkıntı içerisindeyiz ve bu noktada yeni teknolojilerle fark oluşturabiliyoruz. Özgür ve geniş vizyonlu beyinlerle çığır açıcı fikirler üretilebilir."

Törende kullanılan "newme" isimli robot, saatte 2,9 km hızla hareket edebiliyor.

15,5 kilogram ağırlığa ve 150 cm uzunluğa sahip olan robot, yüz kısmında yer alan Full HD ekrana sahip tablet aracılığıyla farklı amaçlara yönelik kullanılabiliyor.

Uzaktan kontrol aracılığıyla hareket ettirilebilen robot, tam şarj kapasitesiyle 3 saate yakın çalışabiliyor.

Koronavirüs, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:02 Kaynak: AA

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