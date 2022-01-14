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Japon Öğretim Üyesi Mavi Ev'de origami eğitimi verdi - Son Dakika

Japon Öğretim Üyesi Mavi Ev'de origami eğitimi verdi

14.01.2022 19:41

Japon Öğretim Üyesi Mavi Ev'de origami eğitimi verdiANTALYA Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İkuko Murakami Alzheimer hastalarının motor becerilerini güçlendirmek amacıyla origami eğitimi verdi.

Japon Öğretim Üyesi Mavi Ev'de origami eğitimi verdi

ANTALYA Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İkuko Murakami Alzheimer hastalarının motor becerilerini güçlendirmek amacıyla origami eğitimi verdi. Yaşlı bireyler, hastalığın ilerlemesini önlendiği düşünülen origami sanatı ile kağıtları katladı.

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde (Mavi Ev), hastalara zeka oyunlarından ahşap boyama ve müzik dinletisine kadar bir çok sosyal eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Haftada bir gün Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü öğrencilerinin de staj yaptığı Mavi Ev Alzheimer merkezinde öğrenciler bu kez öğretim görevlilerinin gözetiminde yaşlı bireylerle bir araya geldi. Gençler, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma, Kuşaklar Arası İlişkiler ve Yaşlılıkta Eğitim derslerine giren Japon Öğretim Üyesi Dr. İkuko Murakami gözetiminde yaşlı bireylerle origami etkinliği gerçekleştirdi. Yaşlı bireyler origami sanatı ile kağıtları katladı.

"Origami iletişim ve el becerilerini arttırıyor"

Ergoterapi yöntemi ile hareket kabiliyetinin arttırılması soncu Alzheimer'ın ilerlemesinin engellendiğini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İkuko Murakami, "Origaminin hastalığın ilerlemesini engellendiğini düşünüyoruz. Japonya'da baya yaygın durumda. Basit origami tekniklerini öğrenerek, bunları torunlarıyla paylaşmaları onlara bir uğraş sağlamış oluyor. Bu durum hastaların hem el becerilerini arttırıyor hem de iletişimlerini güçlendiriyor" dedi.

"Mavi Ev Alzheimer Mezkezi çok güzel"

Mavi Ev'in hasta ve hasta yakınları için çok güzel bir merkez olduğunu söyleyen Murakami, "Japonya'da bu tarz merkezler zamanla çoğaldı. Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla çoğalacağını düşünüyorum. Türkiye'de birçok merkezi gezme fırsatı buldum. O merkezler arasında Antalya'nın şöyle bir özelliği var. Hastanın durumuna göre ayrı bir yaklaşım sağlanıyor. Bu da çok önemli" diye konuştu.

Japon Öğretim Üyesi Mavi Ev'de origami eğitimi verdi
Japon Öğretim Üyesi Mavi Ev'de origami eğitimi verdi
Japon Öğretim Üyesi Mavi Ev'de origami eğitimi verdi

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Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alzheimer, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japon Öğretim Üyesi Mavi Ev'de origami eğitimi verdi - Son Dakika


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