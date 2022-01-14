JAPON ÖĞRETİM ÜYESİ'NDEN MAVİ EV'DE ORİGAMİ EĞİTİMİ - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İkuko Murakami, Alzheimer hastalarının motor becerilerini güçlendirmek amacıyla origami (kağıt katlama sanatı) eğitimi verdi. Yaşlı bireyler, hastalığın ilerlemesini önlendiği düşünülen origami sanatı ile kağıtları katladı.

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde (Mavi Ev), hastalara zeka oyunlarından ahşap boyama ve müzik dinletisine kadar bir çok sosyal eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Haftada bir gün Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü öğrencilerinin de staj yaptığı Mavi Ev Alzheimer merkezinde öğrenciler bu kez öğretim görevlilerinin gözetiminde yaşlı bireylerle bir araya geldi. Gençler, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma, Kuşaklar Arası İlişkiler ve Yaşlılıkta Eğitim derslerine giren Japon Öğretim Üyesi Dr. İkuko Murakami gözetiminde yaşlı bireylerle origami etkinliği gerçekleştirdi. Yaşlı bireyler origami sanatı ile kağıtları katladı.

ORİGAMİ İLETİŞİM VE EL BECERİLERİNİ ARTTIRIYOR

Ergoterapi yöntemi ile hareket kabiliyetinin arttırılması soncu Alzheimer'ın ilerlemesinin engellendiğini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İkuko Murakami, "Origaminin hastalığın ilerlemesini engellendiğini düşünüyoruz. Japonya'da baya yaygın durumda. Basit origami tekniklerini öğrenerek, bunları torunlarıyla paylaşmaları onlara bir uğraş sağlamış oluyor. Bu durum hastaların hem el becerilerini arttırıyor hem de iletişimlerini güçlendiriyor" dedi.

MAVİ EV ALZHEİMER MEZKEZİ ÇOK GÜZEL

Mavi Ev'in hasta ve hasta yakınları için çok güzel bir merkez olduğunu söyleyen Murakami, "Japonya'da bu tarz merkezler zamanla çoğaldı. Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla çoğalacağını düşünüyorum. Türkiye'de birçok merkezi gezme fırsatı buldum. O merkezler arasında Antalya'nın şöyle bir özelliği var. Hastanın durumuna göre ayrı bir yaklaşım sağlanıyor. Bu da çok önemli" diye konuştu.