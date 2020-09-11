Japon operatör sızıntının temizlenmesi için Morityus'u destekleyecek - Son Dakika

Japon operatör sızıntının temizlenmesi için Morityus'u destekleyecek

Hint okyanusundaki ada ülkesi açıklarında karaya oturan yük gemisinin operatörü Japon firma, sızan petrolün arındırılması için Morityus'a 1 milyar yenlik (9,4 milyon dolar) destek sağlayacak.

Japon operatör sızıntının temizlenmesi için Morityus'u destekleyecek, System.String[]

Hint okyanusundaki ada ülkesi açıklarında karaya oturan yük gemisinin operatörü Japon firma, sızan petrolün arındırılması için Morityus'a 1 milyar yenlik (9,4 milyon dolar) destek sağlayacak.

Morityus açıklarında karaya oturarak petrol sızdıran ve ülkenin turizm sektörünü etkileyen kargo gemisinin Japon operatörü Mitsui OSK Lines firması, Morityus'a maddi destek göndereceğini açıkladı.

Geminin sebep olduğu zararın ortadan kaldırılması için birkaç dilim halinde gönderilecek toplam 1 milyar yenlik (9,4 milyon dolar) destek, mercan kayalıklarının kurtarılması ve mangrovların korunması için kullanılacak.

Japon firmanın açıklamasında, "Japonya ve Morityus makamları ile eşgüdüm halinde Morityus'taki durumu çözüme kavuşturma ve doğanın restore edilmesi çabalarında yer alacağız." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) ile Morityus hükümetince yürütülen fon ve yardım faaliyetlerine katılan yerel sivil toplum kuruluşlarının da 100 milyon yen (940 bin dolar) civarında destekleneceği kaydedildi.

Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden Panama bandıralı gemi, 25 Temmuz'da resife çarparak karaya oturmuştu. Bünyesinde 3 bin 800 ton fuel oil, 200 ton dizel yakıt bulunduran geminin 6 Temmuz'da petrol tankının çatlamasıyla 1000 ton petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz etkileceği belirtiliyor.

Temmuz, Turizm, Petrol, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 07:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japon operatör sızıntının temizlenmesi için Morityus'u destekleyecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim uygulamasının detaylarını paylaştı 'Denizlerin prensi' lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı Son dakika! Didim Belediye Başkanı Atabay'dan 'Tecavüzden tutuklandı' iddialarına cevap: Görevimin başındayım Çocuk istismarı sahneleri içeriyordu! RTÜK'ün yayından kaldırdığı Netflix yapımı filme dünyadan tepki yağdı Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Emeklerinin karşılığını alamayan 10 işçi, soluğu çatıda aldı! Ödeme yapılınca ikna oldular Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, pazar günü özel uçakla İstanbul'a geliyor İmamoğlu'ndan ayakta yolcu taşıma yasağına yorum: Yasak benden, çözüm senden olmaz ABD'nin 12 eyaletinde orman yangınları: Oregon'da yarım milyon insan evlerini terk etti Süleyman Soylu, sosyal medyadan 35 yıl önceki fotoğrafını paylaştı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak lisansı henüz çıkmadı
Boş bulduğu büfeye giren kadın, kasadan çaldığı parayı iç çamaşırına sakladı Boş bulduğu büfeye giren kadın, kasadan çaldığı parayı iç çamaşırına sakladı         
11:21
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum         
11:09
Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi         
10:59
3 Türk futbolcuyu kadrosunda bulunduran Lille, Türkiye'den 4 genç ismin daha peşinde 3 Türk futbolcuyu kadrosunda bulunduran Lille, Türkiye'den 4 genç ismin daha peşinde         
10:56
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi         
10:37
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Ankara'da AK Parti ve MHP grubunun engellediği otobüs alımı konusunda Erdoğan devreye girdi Ankara'da AK Parti ve MHP grubunun engellediği otobüs alımı konusunda Erdoğan devreye girdi         
10:25
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere düştü MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere düştü         
10:06
Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar         
09:48
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar         
08:50
Manisa'da üzüm üreticileri, emek verdikleri ürünlerini korumak için tüfekle nöbete başladı Manisa'da üzüm üreticileri, emek verdikleri ürünlerini korumak için tüfekle nöbete başladı         
08:15
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor         
00:33
Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi         
00:03
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti         
21:26
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı         
21:06
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi         
21:00
9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu         
19:53
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 14:18:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japon operatör sızıntının temizlenmesi için Morityus'u destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei