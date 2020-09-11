Japon operatör sızıntının temizlenmesi için Morityus'u destekleyecek - Son Dakika

Hint okyanusundaki ada ülkesi açıklarında karaya oturan yük gemisinin operatörü Japon firma, sızan petrolün arındırılması için Morityus'a 1 milyar yenlik (9,4 milyon dolar) destek sağlayacak.

Morityus açıklarında karaya oturarak petrol sızdıran ve ülkenin turizm sektörünü etkileyen kargo gemisinin Japon operatörü Mitsui OSK Lines firması, Morityus'a maddi destek göndereceğini açıkladı.

Geminin sebep olduğu zararın ortadan kaldırılması için birkaç dilim halinde gönderilecek toplam 1 milyar yenlik (9,4 milyon dolar) destek, mercan kayalıklarının kurtarılması ve mangrovların korunması için kullanılacak.

Japon firmanın açıklamasında, "Japonya ve Morityus makamları ile eşgüdüm halinde Morityus'taki durumu çözüme kavuşturma ve doğanın restore edilmesi çabalarında yer alacağız." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) ile Morityus hükümetince yürütülen fon ve yardım faaliyetlerine katılan yerel sivil toplum kuruluşlarının da 100 milyon yen (940 bin dolar) civarında destekleneceği kaydedildi.

Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden Panama bandıralı gemi, 25 Temmuz'da resife çarparak karaya oturmuştu. Bünyesinde 3 bin 800 ton fuel oil, 200 ton dizel yakıt bulunduran geminin 6 Temmuz'da petrol tankının çatlamasıyla 1000 ton petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz etkileceği belirtiliyor.