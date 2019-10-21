Japon optik devi Hoya, Türkiye’de 3 kat büyüyecek
1 saat önce
Optik sektörünün Japon devi Hoya, Türkiye pazarında büyümeyi gündemine aldı.
Optik sektörünün Japon devi Hoya, Türkiye pazarında büyümeyi gündemine aldı. Kişiselleştirdiği üretim ve hızlı servis şirketin güç aldığı alanlar olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:31
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