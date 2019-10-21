Son Dakika Haberleri: Japon optik devi Hoya, Türkiye’de 3 kat büyüyecek
Son Dakika Ekonomi Japon optik devi Hoya, Türkiye’de 3 kat büyüyecek

Japon optik devi Hoya, Türkiye’de 3 kat büyüyecek

1 saat önce

Optik sektörünün Japon devi Hoya, Türkiye pazarında büyümeyi gündemine aldı.

Japon optik devi Hoya, Türkiye’de 3 kat büyüyecek, System.String[]

Optik sektörünün Japon devi Hoya, Türkiye pazarında büyümeyi gündemine aldı. Kişiselleştirdiği üretim ve hızlı servis şirketin güç aldığı alanlar olacak.

Türkiye, Japon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:31 
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