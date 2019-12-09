Son Dakika Haberleri: Japon ordusu, savaş döneminde her 70 asker için 1 'seks kölesi' istihdamına resmen onay vermiş
Son Dakika Dünya Japon ordusu, savaş döneminde her 70 asker için 1 'seks kölesi' istihdamına resmen onay vermiş - Son Dakika Dünya

Japon ordusu, savaş döneminde her 70 asker için 1 'seks kölesi' istihdamına resmen onay vermiş

6 saat önce

Japonya Dışişleri'nin 1938 tarihli yazışmaları ortaya çıktı. Ordu, hükümetten her 70 asker için 1 'seks kölesi'ne resmi onay talep etmiş. Yazışmalara göre elçiliklerden Japon Dışişleri Bakanlığı'na bu yönde talep iletilmiş. Askerler için görevlendirilen kadınların çoğu Koreli

Japon ordusu, savaş döneminde her 70 asker için 1 'seks kölesi' istihdamına resmen onay vermiş, System.String[]

Japon İmparatorluk Ordusu, Tokyo hükümetine resmi yazı göndererek her 70 asker için bir "ianfu" (Rahatlatıcı kadın) istihdam edilmesini istemiş.


Japon diplomatik temsilcilikleri ile dışişleri bakanlığı arasındaki tarihi gizli yazışmalara ait 23 belge su yüzüne çıktı. 1938 tarihli belgelerde, Japon diplomatların işgal edilen topraklardaki askeri genelevlerde ianfu görevlendirilmesi talebini Tokyo'ya ilettiği görülüyor.

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Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:14 
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