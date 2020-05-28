Japon otomobil firmalarının küresel üretimi yüzde 60 düştü

Salgın şartlarının hafifilediği Çin'de ise firmaların yeniden üretim faaliyetlerini sürdürmesiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla araç üretimi yüzde 11 artarak, 446 bini aştı.

Firmaların Japonya içindeki üretimleri de yüzde 46 düşüşle 412 bin 500'e indi.

ABD'deki fabrikalarını geçici kapatmasıyla firmaların bu ülkedeki üretimleri, Nisan 2019'da 320 bin seviyesinden, geçen ay sıfıra indi.

Nisan ayında küresel çapta Toyota, Honda , Nissan , Subaru firmalarının yer aldığı başlıca 8 Japon otomobil firmasınca 916 bin 200 araç üretildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan talep düşüklüğü sebebiyle, Japon firmaların ülke içi ve dışında fabrikaların geçici kapatması araç üretimini düşürdü.

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