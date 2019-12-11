Japon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıya - Son Dakika

Japon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıya

6 saat önce

Japonya'da kamu denetçileri, otomotiv devi Nissan'ın şirketinin eski Başkanı Carlos Ghosn'a yönelik eksik gelir bildirimi suçlamaları nedeniyle 22 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını önerdi.

Japon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıya, System.String[]

Japonya'da kamu denetçileri, otomotiv devi Nissan'ın şirketinin eski Başkanı Carlos Ghosn'a yönelik eksik gelir bildirimi suçlamaları nedeniyle 22 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını önerdi.


Japonya'da piyasa denetçiliği görevini yürüten Menkul Kıymetler ve Borsa Gözetim Komisyonundan, Nissan Motor ve şirketin yolsuzlukla suçlanan eski Başkanı Carlos Ghosn ile ilgili kritik bir karar çıktı. Menkul Kıymetler ve Borsa Gözetim Komisyonu dün yaptığı açıklamada, hükümetin Finansal Hizmetler Ajansına, Nissan ile ilgili 2014-2017 faaliyet raporları konusunda tavsiyede bulundu. Kurum, Otomotiv devi Nissan'ın eski Başkanı Carlos Ghosn'un eksik gelir bildirimi başta olmak üzere suçlandığı finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle 22 milyon dolar (yaklaşık 128 milyon lira) para cezasına çarptırılmasını önerdi. Nissan için önerilen cezanın yasalar uyarınca 37 milyon dolar (yaklaşık 215 milyon lira) olması gerektiği, ancak şirketin kamu denetçisinin teftişinden önce yasalara aykırı eylemleri gönüllü olarak bildirdiği için miktarın 22 milyon dolara düşürüldüğü de ifade edildi.


Eksik bildirim iddiası


Şirketlerin yöneticilere ödedikleri paraları yıllık olarak kamu denetçilerine bildirme zorunluluğunun bulunduğu Japonya'da, Nissan daha önce şirketin eski başkanı Carlos Ghosn'un gelirinin düşük gösterildiği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Şirket, kısa süre sonra yolsuzluk iddiaları kapsamında tutuklanan Ghosn ile yollarını ayırmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ghosn ise, farklı suç iddiaları kapsamında iki kez tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmış, yargı süreci sona erene dek konulan güvenlik tedbirleri kapsamında Tokyo'da kalmayı kabul etmişti. - TOKYO

Japonya, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi
Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Son Dakika Haberleri
16:52 Vali Varol şeker fabrikasında incelemelerde bulundu - Haber
16:52 Diyarbakır'da "evlat nöbeti"nin 100'üncü gününde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor - Haber
16:52 Ordu'da uyuşturucu ticareti ve hırsızlığa 5 tutuklama - Haber
16:52 Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
16:52 Eski TBMM Başkanı Kahraman'a Uşak Üniversitesinden fahri doktora - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:52:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]