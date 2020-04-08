Japon otomotiv devinden evde kalanlara 'sanal tur' - Son Dakika
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Japon otomotiv devinden evde kalanlara 'sanal tur'

6 saat önce

Japon otomotiv üreticisi Honda, koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle evde kalanlar için 360 derece sanal tur üzerinden 300 adedin üzerinde model sergildiğini açıkladı.

Japon otomotiv devinden evde kalanlara 'sanal tur', System.String[]

Japon otomotiv üreticisi Honda, koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle evde kalanlar için 360 derece sanal tur üzerinden 300 adedin üzerinde model sergildiğini açıkladı. Sanal turda marka tarafından üretilen ilk küçük otomobil T360 ve ilk tek kişilik F1 aracı RA271 gibi efsane araçlar bulunuyor. Evlerinden Honda modellerini fotoğraflarla inceleyebilecek olan sanal tur ziyaretçileri ayrıca bazı modellere özel videolarla da geçmişin heyecanını hissetme şansı yakalıyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan Honda severler, markanın tarihinde yer alan önemli modelleri Honda Koleksiyon Salonu'nda sanal tur ile inceleyebileceği duyuruldu. Yapılan bilgilendirmede; Japonya'daki Twin Ring Motegi pistinde bulunan Honda Koleksiyon Salonu, Honda tarafından geliştirilen 300 adedin üzerinde ürüne ev sahipliği yapıyor ve bunların 360 derece sanal tur üzerinden ziyaret edilmesine imkan sağlıyor. Honda hayranları markanın internet adresine girerek evlerinden müzeyi gezebilecek. Ziyaretçiler burada otomobiller, motosikletler, güç üniteleri ve hatta yarış otomobillerine kadar uzanan geniş bir koleksiyonu yakından inceleyebilecek.


Honda tarihini gözler önüne seren üç kat


Honda'nın yeni yaklaşımı ile sanal ziyarete açılan Honda Koleksiyon Salonu, markanın seri üretim modellerine ve yarış makinelerine ilham veren tutkuyu gözler önüne serme amacı ile 1998 yılında açılmıştı. Honda'nın 70 yıllık tarihine damga vuran en ikonik ürünlerin sergilendiği Honda Koleksiyon Salonu'nda 3 ayrı kat bulunuyor. Bu katları koltuklarından kalkmadan gezebilecek olan sanal tur katılımcıları markanın tarihini video ve fotoğraflarla yaşama şansını yakalıyor.


Honda severler otomobil, motosiklet ve güç ürünleri bölümlerini 2'inci katta görebiliyor. 1963 yılında tanıtılan ilk 'kompakt spor' model olan S500 bu alanın yıldızı olarak öne çıkıyor. Markanın Prelude, NSX ve Civic gibi efsanevi modellerinin yanı sıra aynı zamanda Japon otomobil pazarının gelişiminde önemli bir yere sahip olan mikro otomobillerden Kei Cars gibi modeller de sergileniyor. Ayrıca 1967 yılında satışa sunulan ilk seri üretim mikro otomobil olan Honda N360 gibi Honda'nın en eski modellerinden bazıları da burada sergileniyor. Sergilenen ikonik iki tekerlekli araçlar arasında dünyanın ilk seri üretim dört silindirli motosikleti CB750 ve oval pistonlu NR de yer alıyor.


Honda Koleksiyon Salonu'nun 3'üncü katı, Honda'nın yarış geçmişini sergiliyor. Bu alanda bugün de hala yarışan Honda'nın tek koltuklu yarış otomobilleri, GT'ler ve motosikletler bulunuyor. Honda'nın yarış dünyasındaki önemli başarılarını gözer önüne seren yarış otomobillerinin de sergilendiği kat pist heyecanını yaşatıyor. Bu katta sergilenen araçlar arasından Brezilyalı pilot Ayrton Senna'nın yarıştığı McLaren-Honda veya Mike Hailwood'un Man Adası TT zaferlerine koştuğu altı silindirli RC166 gibi modeller öne çıkıyor.


Hayallerin fabrikası


Honda Koleksiyon Salonu, kökleri 1940'lı yıllara dayanan Honda tarihindeki önemli gelişmeleri de sergiliyor. Teknoloji ile ulaşım araçlarını birleştirerek insanlara daha konforlu bir hayat sunmayı amaçlayan kurucu Soichiro Honda'nın o dönemlerdeki imkanlarla radyo vericisi için kullanılan bir jeneratör motorunu bisiklete takarak başladığı yolculuğun tüm kilometre taşları bu salonda anlatılıyor. Attığı ilk adımı daha da geliştirerek ilk önce motorları herhangi bir bisiklete uygulanacak şekilde; yakıt deposu, gaz kolu, teller ve diğer parçalar dahil hazır kit olarak satmaya başlayan Soichiro Honda'nın 1948 yılında kurduğu Honda Motor'un 70 yıllık tarihinin tüm başarıları Honda Koleksiyon Salonu'nda görülebiliyor. - İSTANBUL

Japonya, Japon, Honda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:10 Kaynak: İHA

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