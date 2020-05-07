Japon otomotiv devinden özel kredi kampanyası - Son Dakika

Japon otomotiv devinden özel kredi kampanyası

Japon otomotiv üreticisi Honda, Mayıs ayına özel hazırlanan kredi kampanyasını açıkladı.

Japon otomotiv üreticisi Honda, Mayıs ayına özel hazırlanan kredi kampanyasını açıkladı. Honda, Civic Sedan için Mayıs ayına özel kredi kampanyası sundu. Buna göre marka, Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere Mayıs ayı boyunca 60 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay vade imkanı sağlayacak. Bununla birlikte markanın Civic Hatchback, CR-V ve HR-V modellerinde ise ING Bank işbirliği kapsamında Mayıs ayı boyunca yüzde 0,84 faiz oranı sunulacağı bilgisi verildi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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