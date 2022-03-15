Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı oldu - Son Dakika
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Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı oldu

15.03.2022 08:48

Yalova'da kadınlar Japon tığla oyuncak örme el sanatı amigurumi ile aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yalova'da kadınlar Japon tığla oyuncak örme el sanatı amigurumi ile aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Özelikle Uzak Doğu ülkelerinde geleneksek olarak kullanılan amigurumi tekniği ile yapılan oyuncaklar son yıllarda Türkiye'de de popüler hale geldi. Türk el işi sanatlarında kullanılan sık iğne kullanma tekniği nedeniyle kadınlar tarafından kolayca öğrenilen amigurumi oyuncak bebekler, büyük talep görüyor. Yalova El Emeği Çarşı'nda kendi ürünlerinin satışını gerçekleştiren kadınların bir çoğu ilgi nedeniyle amigurumi oyuncak bebeğe yöneldi.

Yeğeninin kendisinden oyuncak bebek istemesiyle 8 yıl önce amigurumi bebekler yapmaya başlayan Şükriye Bulduk, internetten bakarak öğrendiği el sanatı sayesinde aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Zamanla çevresinden bebekler ile ilgili talep aldığını söyleyen Bulduk, "Eş dostla başladım. Baktım güzel dönüşler aldım ve örmeye devam ettim. Televizyonda gördüğüm karakterlerden örmeye çalıştım. Araştırdıkça geliştirdim kendimi. Daha sonra tasarımlar öğrendim" diye konuştu..

Bulduk, bebeklerin 20 ile 200 lira arasında alıcı bulduğunu ifade etti. Çocuk sağlığı açısından bebeklerin daha çok tercih edildiğini anlatan Bulduk, "Bütçeme de katkı sağlıyorum. Sağlıklı bir oyuncak olduğunu düşünüyorum. Plastik ürünlerin zararlı olduğunu biliyorum" dedi.

"KENDİ HARÇLIĞIMI KAZANIYORUM" Gülay Kargın ise 6 yıldır amigurumi oyuncak bebek yaptığını ifade etti. Kargın, internetteki videolardan bebeği yapmayı öğrendiğini söyledi. İlk olarak başa ürünler ile satışa başladığını fakat bunların talep görmediğini kaydeden Kargın, "Bu bebeklerde iyi gelir olduğunu öğrendim ve işi yapmaya başladım. Satışları da gayet iyi. Ekonomime katkı sağlıyorum. Kendi harçlığımı kazanıyorum" ifadesini kullandı.

(Erhan Erdoğan/ İHA)

Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı oldu
Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı oldu
Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı oldu
Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı oldu
Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı oldu

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Uzak Doğu, Yalova, Japon, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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