Son Dakika Haberleri: Japon oyunlarının başyapıtı 3 gün sonra Türkiye'de!
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Japon oyunlarının başyapıtı 3 gün sonra Türkiye'de!

45 dakika önce

Japon strateji oyunlarının seçkin bir temsilcisi olan Langrisser serisinin mobil sürümü 3 gün sonra Türkiye'deki oyun severlere açılacak.

Japon oyunlarının başyapıtı 3 gün sonra Türkiye'de!, System.String[]

Bu yılın ilk çeyreğinde Kuzey Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya'daki onlarca ülkede yayınlanan ve milyonlarca oyuncunun takdirini kazanan Langrisser Mobile, 12 Temmuz'da App Store ve Google Play'de Türkçe olarak yerini alacak.

Japon oyunlarının saygın temsilcisi

Orijinali Masaya Games tarafından 1991'de geliştirilen Langrisser, Japon oyunlarının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugüne dek beş nesli çıkan Langrisser, mobil sürümde orijinal özelliklerini koruyor. Asker türlerinin birbirlerine olan üstünlüğü, arazinin stratejiye etkisi değişmezken, eşsiz Japon çizimleri, muhteşem dublajlar, birbirinden harika müzikler ve gelişmiş grafikler Langrisser Mobile'da bir araya gelerek fantezi dünyasını kasıp kavuracak bir oyun ortaya çıkartıyor.

Epik hikaye mobilde devam ediyor

Langrisser Mobile adıyla kaldığı yerden devam eden efsane, kahramanlar ordusunun dünyayı kurtarmak için karanlık güçlerle savaştığı epik bir hikayeyle sürüyor.

Birçok ülkede AppStore ve Google Store mağazalarında uzun bir süre "En İyi 5" listelerinde kendisine yer bulan oyunun en önemli özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Görkemli atmosfer ve geniş dünya görünümü

Efsanevî oyun öyküsü

Askerlerin birbirlerine üstünlükleri, arazinin stratejiye, stratejinin ise zafere etkisi

Japon sanatçıların harika çizimleri

Gerçek zamanlı düellolar

Muhteşem müzikler

Japonya'nın ustalarından dublajlar

Birbirinden harika 300'den fazla klasik bölüm

Onlarca meslekte kapsamlı gelişim imkânı

Her yaştan popüler karakter

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:49 Kaynak: Bültenler
Güneydoğu Asya, Kuzey Amerika, Japon, Güncel
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