Japon pasaportu seyahat serbestliği açısından dünyanın en iyisi - Son Dakika
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Japon pasaportu seyahat serbestliği açısından dünyanın en iyisi

6 saat önce

Japonya'nın vizesiz seyahat ve varışta vize imkanları bakımından dünyanın en avantajlı ülkesi olduğu bildirildi.

Japon pasaportu seyahat serbestliği açısından dünyanın en iyisi, System.String[]

Japonya'nın vizesiz seyahat ve varışta vize imkanları bakımından dünyanın en avantajlı ülkesi olduğu bildirildi.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2020 yılı başı itibarıyla 191 ülke ile vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmaları bulunan Japonya, seyahat serbestliği bakımından en avantajlı pasaporta sahip ülke oldu.

Listede Japonya'yı, 190 ülke ile bu tip anlaşmaları bulunan Singapur izledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada, 189 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları olan Güney Kore ve Almanya üçüncülüğü, 188 ülkeyle anlaşmaları bulunan İtalya ve Finlandiya dördüncülüğü, 187 ülkeyle anlaşmaları bulunan İspanya, Lüksemburg ve Danimarka beşinciliği paylaştı.

Dünya genelinde 111 ülkeyle seyahat serbestliği ve varışta vize anlaşmaları bulunan Türkiye ise listede 55. sırada yer buldu.

199 ülkenin pasaportlarının seyahat serbestliği bakımından kıyaslandığı listede, Suriye, Irak ve Afganistan son sıralarda yer aldı.

Singapur, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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