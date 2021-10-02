Japon Prenses Mako ile erkek arkadaşı ay sonunda evlenecek - Son Dakika

Japon Prenses Mako ile erkek arkadaşı Komuro Kei'nin 26 Ekim'de dünya evine gireceği bildirildi.

İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaiço) Veliaht Prens Fumihito'nun kızı Prenses Mako'nun evliliğine yönelik açıklama yaptı.

Kyodo ajansının açıklamaya dayandırdığı haberine göre, genç çift 26 Ekim'de yerel bir belediyede resmen evlenecek.

Prensesin evliliğine yönelik imparatorluk tarihinde alışılagelen "Nosai no Gi" törensel ritüelleri düzenlenmeyecek.

Sade bir programla Mako, amcası İmparator Naruhito dahil aile büyüklerini ziyaret edecek. Bu ziyarete Komuro eşlik etmeyecek.

Mako, ailenin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödemeyi de almayacak.

Evlilik akabinde düzenlenecek basın toplantısında çift, yeni hayatlarına yönelik kamuoyundan gelecek soruları yanıtlayacak.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu "İmparatorluk ailesinin refahı ve Prenses'in mutlu hayatı için içten dileklerimi iletiyorum." dedi.

Komuro karantinada

Hazırlıklar öncesinde Komuro, yaşadığı ABD'den, hafta başında Japonya'ya döndü.

Komuro olağan karantina kapsamında, annesinin Yokohama'da dairesinde 11 Ekim'e kadar kalacak.

Evlilik sonrası çift yeni hayatlarını, Komuro'nun bir hukuk firmasında çalıştığı ABD'de sürdürecek.

Ülkede geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Japon imparatorluk ailesi üyelerinin pasaportları bulunmuyor.

Bu nedenle Mako sivil bir vatandaş statüsüyle, Komuro ile birlikte önce aile sicil kaydı başvurusu yapacak.

Daha sonra Prenses Mako pasaport başvurusunda bulunacak.

Baba Fumihito onaylamıştı

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de resmen nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Şubat 2018'de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısı arasındaki para konularını kapsayan anlaşmazlık yansımıştı.

Ocak 2019'da Komuro yaptığı açıklamada ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Komuro'nun hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Kasım 2020'de Prenses Mako, evlilik kararında erkek arkadaşı ile beraber yürümek istediğini duyurmuştu.

Japonya İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.

Naruhito'nun erkek kardeşi ve Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020'deki açıklamasında, çiftin evlilik niyetlerini onayladığını açıklamıştı.