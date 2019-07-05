Japon Profesör Ege'ye konuk olacak

Seminere konuşmacı olarak Tokyo Metropolitan Üniversitesi Uygulamalı Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yuji Kubo katılacak. Seminer, 22 Temmuz günü Güneş Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Kubo, 3 gün boyunca Ege Üniversitesinin konuğu olacak.

Prof. Dr. Yuji Kubo'nun deneysel süreçlerdeki derin bilgisinden faydalanmak istediklerini belirten Prof. Dr. Şule Erten Ela, "2017 yılında ziyaret ettiğim Tokyo Metropolitan Üniversitesi, çok üst düzey bir kurum. Karşılıklı bilgi alışverişi ile bilimsel seviyenin üst düzeye çıkarılması ve uluslararası vizyonun güçlendirilmesi adına Prof. Dr. Yuji Kubo'nun ziyareti, üniversitemiz için oldukça önemli. Bu tür işbirlikleri bilimsel gelişim için de gerekli.Biz, uluslararası vizyonu olan bir enstitüyüz. Laboratuvarlarımızda, uluslararası araştırmacılara bilgi transferi gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Alanında derin bilgi birikimine ve önemli makalelere sahip olan Prof. Dr. Yuji Kubo, uzmanlığı olan özel malzeme sınıfı Boradizaindasen yapılarının sentez ve karakterizasyonları ve bu malzemelerin boya duyarlı güneş hücre uygulamaları ile fotokatalitik hidrojen üretimleri üzerine ders vererek bilgi birikimini Egelilerle paylaşacak. Son üç yıldır EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şule Erten Ela ile ortak çalışmalar yürüten Prof. Dr. Yuji Kubo, Güneş Enerji Enstitüsü öğrencileri ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları dinleyecek ve enstitünün güçlü laboratuvar araştırma altyapısını inceleyecek.