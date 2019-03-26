Japon Programları Hakkında Kimsenin Bilmediği İlginç Japon Şovları - Tv'de Bunları Yapıyorlar
14 dakika önce
Japonya, kültürel ve yaşam tarzı olarak dünyanın geri kalanından oldukça farklıdır.
Japonya, kültürel ve yaşam tarzı olarak dünyanın geri kalanından oldukça farklıdır. Bu farklılık elbette onların eğlence anlayışlarına da yansımıştır. Bugün de size dünyada tuhaflıklarıyla ün yapmış Japonların en komik ve çılgın televizyon şovlarından bahsedeceğiz. Hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:27 Kaynak: Youtube
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