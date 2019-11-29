Son Dakika Haberleri: Japon restoranları dünyanın en iyilerini seçen 'La Liste'in zirvesine yükseldi
Son Dakika Dünya Japon restoranları dünyanın en iyilerini seçen 'La Liste'in zirvesine yükseldi - Son Dakika Dünya

Japon restoranları dünyanın en iyilerini seçen 'La Liste'in zirvesine yükseldi

6 saat önce

İki Japon restoranı, ‘La Liste’ restorant değerlendirme sitesinin listesinde zirveye oturdu.

Japon restoranları dünyanın en iyilerini seçen 'La Liste'in zirvesine yükseldi, System.String[]

İki Japon restoranı 'La Liste restaurant' değerlendirme sitesinin listesinde zirveye oturdu.


Listenin başına adına yazdıran Yosuke Suga'nın 20 masalık 'küçük' restoranı Sugalabo'nun Michelin Yıldızı bulunmuyor.

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Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:11 
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