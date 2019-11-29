Son Dakika › Dünya › Japon restoranları dünyanın en iyilerini seçen 'La Liste'in zirvesine yükseldi - Son Dakika Dünya
Japon restoranları dünyanın en iyilerini seçen 'La Liste'in zirvesine yükseldi
6 saat önce
İki Japon restoranı, ‘La Liste’ restorant değerlendirme sitesinin listesinde zirveye oturdu.
İki Japon restoranı 'La Liste restaurant' değerlendirme sitesinin listesinde zirveye oturdu.
Listenin başına adına yazdıran Yosuke Suga'nın 20 masalık 'küçük' restoranı Sugalabo'nun Michelin Yıldızı bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:11
Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı