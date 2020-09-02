Japon savaş gemisinin personelinde Covid-19 tespit edildi - Son Dakika

Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya göndermeyi planladığı savaş gemisinin bir personelinde Covid-19 tespit edildi. Diğer personele de virüs bulaşmış olma ihtimaline karşı görev ertelendi.

Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya göndermeyi planladığı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gemisi Covid-19 engeline takıldı. Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Murasame sınıfı savaş gemisinin bir personelinde Covid-19 tespit edildi. Pazar günü Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Üssü'nden ayrıldığı belirtilen gemi, 200 personeline virüs testi uygulamak üzere bir süre Japonya yakınındaki sularda kaldı. Test sürecinin sonunda bir personel pozitif sonuç verirken, gemideki diğer mürettebatın da enfekte olmuş olma ihtimali nedeniyle gemi üsse geri döndü. Gerekli test prosedürlerinin tamamlanmasının ardından geminin yola çıkıp çıkmayacağına karar verilecek. Ayrıca geminin bölgedeki başka bir geminin görevini devralacak olması nedeniyle söz konusu gecikme Japonya'nın Orta Doğu'daki sularda istihbarat toplama misyonunu etkilemeyecek.

Orta Doğu sularında seyir güvenliği konusu İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde geçen yıl Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, Japonya ABD öncülüğünde kurulacak askeri koalisyona katılmayarak bölgeye kendi SDF güçlerini göndereceğini açıklamıştı. Söz konusu misyonun denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere istihbarat toplama faaliyetlerinde yer alacağı belirtilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)