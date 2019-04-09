Son Dakika Haberleri: Japon Savaş Uçağı Radarda Kayboldu

Japon Savaş Uçağı Radarda Kayboldu

30 dakika önce

Japonya Savunma Bakanlığı kaynakları, Japon Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F35A tipi savaş uçağının radar irtibatının kesildiğini açıkladı.

Japon Savaş Uçağı Radarda Kayboldu, System.String[]
Japonya Savunma Bakanlığı kaynakları, Japon Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F35A tipi savaş uçağının radar irtibatının kesildiğini açıkladı.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F35A tipi savaş uçağı ile radar irtibatının yerel saat ile 19.30'da kesildiği açıklandı. Japonya'nın kuzeyindeki Aomori Eyaleti açıklarında radardan kaybolduğu belirtilen savaş uçağının, saat 19.00'da Misawa Hava Üssü'nden kalktığı ve Misawa şehrinin 135 kilometre doğusunda kaybolduğu öğrenildi.

Arama çalışmaları sürüyor

Yetkililer, Japon Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı uçakların havadan, gemilerin ise denizden arama çalışmalarına devam ettiğini belirtirken, kayıp F35A tipi uçağın aynı tipte diğer üç jet ile birlikte rutin bir eğitim görevini yürütmek üzere havalandığı kaydedildi. Kayıp uçağın akıbeti henüz kesin olarak bilinmiyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:54 Kaynak: İHA

Japonya, Japon, 3. Sayfa
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