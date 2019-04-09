Japon Savaş Uçağı Radarda Kayboldu
11 dakika önce
Japonya Savunma Bakanlığı kaynakları, Japon Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F35A tipi savaş uçağının radar irtibatının kesildiğini açıkladı.
Japonya
Savunma Bakanlığı kaynakları, Japon Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F35A tipi savaş uçağının radar irtibatının kesildiğini açıkladı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F35A tipi savaş uçağı ile radar irtibatının yerel saat ile 19.30'da kesildiği açıklandı. Japonya'nın kuzeyindeki Aomori Eyaleti açıklarında radardan kaybolduğu belirtilen savaş uçağının, saat 19.00'da Misawa Hava Üssü'nden kalktığı ve Misawa şehrinin 135 kilometre doğusunda kaybolduğu öğrenildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Yetkililer, Japon Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı uçakların havadan, gemilerin ise denizden arama çalışmalarına devam ettiğini belirtirken, kayıp F35A tipi uçağın aynı tipte diğer üç jet ile birlikte rutin bir eğitim görevini yürütmek üzere havalandığı kaydedildi. Kayıp uçağın akıbeti henüz kesin olarak bilinmiyor.
(Burak Ersoy/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:06 Kaynak: İHA
Bakanlık'tan Sinema Sektörüne 32 Milyon Lira Destek
ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit
Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı
Fransa'nın Dev Bankası Societe Generale, Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak