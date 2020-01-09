Japon savcılardan Ghosn açıklaması:

Japon savcılar, Nissan Motor'un firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya adalet sistemi ile ilgili eleştirilerini "tamamen kabul edilemez" olarak niteledi.



Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un dün düzenlediği basın toplantısında Japonya adalet sistemi hakkındaki ithamları karşısında Japon savcılar sessiz kalmadı. Tokyo Bölge Savcılığı adına bugün yapılan açıklamada Savcı Takahiro Saito, Ghosn'un Japonya adalet sistemine yönelik eleştirilerinin tamamen kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı. Ghosn'un Japonya'da adalete teslim edilmesi için mümkün olan tüm adımların atılacağının belirtildiği açıklamada, Ghosn'un yargı süreci ve hakkındaki iddiaları tamamen görmezden gelerek, tek taraflı olarak Japonya adalet sistemini suçladığı ifade edildi. Ghosn'un, Japon otoritelerin Nissan ile birlikte kendisine komplo kurduğu iddiası ise "Kati suretle yanlış ve tamamen gerçeğe aykırı" olarak nitelendi.



Japonya adalet sistemini suçlamıştı



Japonya'dan kaçışının ardından yaptığı kısa açıklamada "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım" diyen Ghosn, dün düzenlediği basın toplantısında da Japonya adalet sistemini eleştirmiş, kendisine komplo kurulduğunu iddia etmişti. - TOKYO