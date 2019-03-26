Japon şirketten usulsüz denetim itirafı

Uçak donanımları üreticisi Jamco, Miyazaki idari birimindeki fabrikasında üretilen ürünlerin kalite denetimlerinin bu konuda eğitimi olmayan vasıfsız işçilerce yapıldığını itiraf etti.

Uçak donanımları üreticisi Jamco, Miyazaki idari birimindeki fabrikasında üretilen ürünlerin kalite denetimlerinin bu konuda eğitimi olmayan vasıfsız işçilerce yapıldığını itiraf etti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor

Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı

2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti