Japon şirketten usulsüz denetim itirafı
5 dakika önce
Uçak donanımları üreticisi Jamco, Miyazaki idari birimindeki fabrikasında üretilen ürünlerin kalite denetimlerinin bu konuda eğitimi olmayan vasıfsız işçilerce yapıldığını itiraf etti.
Uçak donanımları üreticisi Jamco, Miyazaki idari birimindeki fabrikasında üretilen ürünlerin kalite denetimlerinin bu konuda eğitimi olmayan vasıfsız işçilerce yapıldığını itiraf etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:32
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