Japon siyasetinin suikasta kurban giden liderleri - Son Dakika
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Japon siyasetinin suikasta kurban giden liderleri

08.07.2022 20:39
Japon siyasetinin suikasta kurban giden liderleri

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi akıllara daha önce suikasta uğrayan Japon siyasetçileri getirdi.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi akıllara daha önce suikasta uğrayan Japon siyasetçileri getirdi.

Japonya'da başbakanlık koltuğunda en uzun süre oturan isim olan Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Abe'nin ölümüne yol açan saldırının nedeni henüz aydınlatılamazken bu olay, ülkede siyasi liderlere düzenlenen suikastları yeniden gündeme taşıdı.

Japonya'da siyasi şiddete pek alışık olunmasa da daha önce eski başbakanlardan Inukai Tsuyoshi ve Viscount Takahashi Korekiyo suikasta uğramıştı.

Japonya'da 20. yüzyılın ilk suikastı eski Kabine Bakanı Hoşi Toru'ya yönelik olmuştu. Ülkede Meiji döneminde (1867-1912) bakanlık görevini üstlenen Hoşi, 1901'de kısa kılıçla düzenlenen suikastta yaşamını yitirmişti.

1921'de dönemin Başbakanı Hara Takaşi, tren istasyonunda suikasta kurban gitmişti.

Japonya 1932'de iki suikasta şahitlik etti. Eski Japonya Merkez Bankası Başkanı ve eski Maliye Bakanı Junnosuke Inoue, aşırı milliyetçi "Kan Ligi" mensuplarınca öldürüldü. Inukai Tsuyoshi de başbakanlık görevindeyken milliyetçilerce öldürüldü.

Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Viscount Takahashi Korekiyo, tartışmalı mali politikalarıyla adından söz ettirmişti. Birçok politikası başarılı olsa da ordu harcamalarını kısıtlamaya yönelik kararı askerlerce hoş karşılanmayan Takahashi, 1936'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Takahashi suikastının arkasında ordu içindeki subayların olduğu iddia edilmişti.

Eski Başbakan Takahashi ile aynı günde, farklı yerde suikasta uğrayan eski Başbakan Saito Makoto da hayatını kaybetmişti.

1960'ta Japon siyasetçi Inejiro Asanuma, Sosyal Demokratik Parti liderliğini yürüttüğü sırada katıldığı bir televizyon programında uğradığı samuray kılıçlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

2002'ye gelindiğinde dönemin muhalefet partisi Demokrat Partiden 61 yaşındaki milletvekili Koki İshii, evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Hükümete ve rüşvet skandallarına yönelik sert eleştirileriyle tanınan Koki, polise göre ülkede son 40 yılda öldürülen ilk milletvekili olmuştu.

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin atom bombalı saldırısıyla hafızalara kazınan Nagazaki kentinin Belediye Başkanı Ito Itcho, 2007'de organize bir suç grubunun bir üyesinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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