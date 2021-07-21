Japon sporculardan Türkiye Judo Milli Takımı'na destek mesajı Açıklaması

Sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türk milli takımını ilçelerine de davet etti.

Mesajlarda, " Maraş dondurması gibi dayanıklı olun. Tataminin üzerinde dinç duruşunuzu görmek istiyoruz. Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya için, şampiyonluk için mücadele edin." ifadeleri kullanıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Japonya 'da Yamaguçi eyaletinin ilçesi Şimonoseki 'de Japon sporcular, Türkiye Judo Milli Takımı'na destek mesajları verdi.

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