Son Dakika Haberleri: Japon Takabe saz çalıp türkü söyledi
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Japon Takabe saz çalıp türkü söyledi

1 saat önce

Aydın'da, Halk Eğitim Merkezi korosuyla sahne alan Japon Yoko Takabe'nin saz ve türkü performansı dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Japon Takabe saz çalıp türkü söyledi, System.String[]
Aydın'da, Halk Eğitim Merkezi korosuyla sahne alan Japon Yoko Takabe'nin saz ve türkü performansı dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Yoko Takabe, 15 yıl önce İngiltere'de tanıştığı eşi Recep Tekeli'yle evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşti. Türk kültürüne yakın ilgi duyan ve Efeler Halk Eğitim Merkezinde bir yıl boyunca azimle çalışan Takabe, bağlama çalmayı öğrendi.
Eğitmeni Üzeyir Gülsever'in yakından ilgilendiği Takabe, kendisinden daha tecrübelilerin bulunduğu Efeler Halk Eğitim Merkezi korosuyla sahne almayı başardı.
Aydın Kültür Merkezinde düzenlenen konserde sahneye çıkan Takabe, hem bağlama çaldı hem de "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi. Takabe'nin performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Takabe, Türkiye'de olmaktan ve Türk kültürünü tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Takabe, "Bağlamaya sıfırdan başladım. Bağlamanın nasıl tutulduğundan nasıl çalındığına kadar her şeyi öğrenmeye çalıştım. Sene başında sınıfta herkes vardı ama sene sonunda sadece ben vardım. Hayatım boyunca ilk kez bir sahneye çıktım ve bağlama çalıp türkü söyledim. Bu benim için unutulmazdı." diye konuştu.
Gülsever ise Takabe'nin çok azimli ve istekli olduğunu belirterek, kendisine kurs verirken hiç zorlanmadığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:09 Kaynak: AA
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