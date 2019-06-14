Son Dakika Haberleri: Japon tankerlerinin yanında İran gemisi vardı iddiası
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Japon tankerlerinin yanında İran gemisi vardı iddiası

1 saat önce

Seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit ettiği öne sürüldü.

Japon tankerlerinin yanında İran gemisi vardı iddiası , System.String[]
Seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit ettiği öne sürüldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:03 
İran, Japon, Ekonomi
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