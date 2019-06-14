Japon tankerlerinin yanında İran gemisi vardı iddiası
1 saat önce
Seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit ettiği öne sürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:03
Seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon
petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran
donanmasına ait gemi tespit ettiği öne sürüldü.
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