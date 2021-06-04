Japon tenis yıldızı Osaka, en çok kazananlar listesinde zirvede

Burak Ersoy

TOKYO (İHA) - Önceki yıla göre 23 milyon Dolar daha fazla kazanarak servetine son 12 ayda 60 milyon Dolar ekleyen Japon tenis yıldızı Naomi Osaka, Forbes dergisinin yaptığı listede 1 yılda en çok kazanan kadın sporcu unvanını korudu.

Her yıl dünyanın en çok kazananları listesini yayınlayan ABD merkezli iş ve finans dergisi Forbes, bu senenin en zenginlerini belirledi. Geçtiğimiz günlerde Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurarak spor dünyasını şoke eden Japon tenisçi Naomi Osaka, bu yıl da, "1 yıllık süre zarfında en çok kazanan kadın sporcu" unvanını korudu. Geçen yıla göre 23 milyon Dolar daha fazla kazanarak son 12 ayda servetine 60 milyon Dolar ekleyen 23 yaşındaki sporcunun, dünyanın en çok kazanan 50 sporcusu arasında da 29.'luktan 12. sıraya yükseldiği kaydedildi. Osaka'nın 20'den fazla sponsorluk anlaşması yaptığı ifade edilirken, genç yıldızın 12 aylık dönemde kazandığı 60 milyon Dolar'ın 55 milyon Doları'nın sponsorluk anlaşmalarından geldiği açıklandı.

Serena Williams'ı tahtından etmişti

Geçtiğimiz yıl 37.4 milyon Dolarlık kazançla Forbes zenginler listesine "1 yıllık süre zarfında en çok kazanan kadın sporcu" rekorunu kırarak giren Osaka, 2015 yılında 29.7 milyon Dolar kazanarak aynı rekorun sahibi olan Maria Sharapova'yı da geride bırakmıştı. Osaka, tahtı kendisinden önce 4 yıldır zirvede olan ABD'li tenisçi Serena Williams'dan devralmıştı.

Fransa Açık'tan çekilmişti

Japon bir anne ve Haitili bir babanın kızı olan Osaka, 2018'de ABD Açık ve 2019'da Avustralya Açık tenis turnuvalarını kazanarak adından söz ettirmiş, son olarak Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda basın toplantısına katılmak istemediğini açıklayan Osaka, organizatörler tarafından 15 bin Dolar para cezasına çarptırılmıştı. Basının karşısına çıkmak istemememe nedenini "depresyon" olarak açıklayan Osaka, kararı nedeniyle elenme riski karşısında turnuvadan çekildiğini duyurmuştu.

(YM-UA-S)