Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, Pfizer'ın Kovid-19 aşı şişesinden 7 doz çekecek şırınga üretti - Son Dakika

Japon firma bu sayede, "ölü boşluk" kabul edilen ve şişenin dibinde kalan sıvı doz miktarının düşürülerek her şişeden 7 doz çekilebilmesini hedefliyor.

Kyodo ajansının haberine göre Terumo, geleneksel iğneden 3 milimetre daha uzun, 16 milimetrelik iğneye sahip şırınga üretimini başlattığını açıkladı.

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