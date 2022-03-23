Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu - Son Dakika
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Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu

23.03.2022 09:41
Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan turisti kamp yaptığı Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz gece saatlerinde yolda ilerleyen birini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan turisti kamp yaptığı Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz gece saatlerinde yolda ilerleyen birini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. 19 yaşındaki şüphelinin 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Z.Y. sokakta yürüdüğü sırada bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bacağına gelen saçmalar sonrası yaralanan M.Z.Y. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde hızlıca çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan D.B. (19) olduğunu tespit etti. Polisin şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan şüpheli D.B.'nin 13 Eylül 2021'de 12 yıldır dünya turunda olan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda'yı dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklayan şahıs olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu
Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu
Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu
Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu
Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu
Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu
Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu

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Japonya, Elazığ, Japon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu - Son Dakika
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