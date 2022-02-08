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JAPON TURİSTLERİ YANAN TUR MİNİBÜSÜNDEN İNDİRİP FACİAYI ÖNLEDİ - Son Dakika

JAPON TURİSTLERİ YANAN TUR MİNİBÜSÜNDEN İNDİRİP FACİAYI ÖNLEDİ

08.02.2022 16:32
JAPON TURİSTLERİ YANAN TUR MİNİBÜSÜNDEN İNDİRİP FACİAYI ÖNLEDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden çıkan dumanı fark ederek taşıdığı Japon turistleri dışarı çıkaran tur minibüsü sürücüsü, faciayı önledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden çıkan dumanı fark ederek taşıdığı Japon turistleri dışarı çıkaran tur minibüsü sürücüsü, faciayı önledi.

Olay saat 12.00 sıralarında Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya istikametine ilerleyen 07 DY 848 plakalı tur minibüsünün motor kısmından duman yükseldiğini gören sürücü Aziz Bayram, aracı yol kenarında durdurup, minibüsteki 3 Japon turisti çıkardı. Çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışırken araç alev aldı. Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı itfaiye ekibinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kulanılmaz hale geldi.

JAPON TURİSTLERİ YANAN TUR MİNİBÜSÜNDEN İNDİRİP FACİAYI ÖNLEDİ
JAPON TURİSTLERİ YANAN TUR MİNİBÜSÜNDEN İNDİRİP FACİAYI ÖNLEDİ
JAPON TURİSTLERİ YANAN TUR MİNİBÜSÜNDEN İNDİRİP FACİAYI ÖNLEDİ

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Manavgat, Antalya, Yangın, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel JAPON TURİSTLERİ YANAN TUR MİNİBÜSÜNDEN İNDİRİP FACİAYI ÖNLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: JAPON TURİSTLERİ YANAN TUR MİNİBÜSÜNDEN İNDİRİP FACİAYI ÖNLEDİ - Son Dakika
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