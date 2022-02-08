Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden çıkan dumanı fark ederek taşıdığı Japon turistleri dışarı çıkaran tur minibüsü sürücüsü, faciayı önledi.
Olay saat 12.00 sıralarında Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya istikametine ilerleyen 07 DY 848 plakalı tur minibüsünün motor kısmından duman yükseldiğini gören sürücü Aziz Bayram, aracı yol kenarında durdurup, minibüsteki 3 Japon turisti çıkardı. Çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışırken araç alev aldı. Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı itfaiye ekibinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kulanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › JAPON TURİSTLERİ YANAN TUR MİNİBÜSÜNDEN İNDİRİP FACİAYI ÖNLEDİ - Son Dakika