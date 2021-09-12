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Japon üretimi savunma ekipmanları Vietnam'a ihraç edilecek - Son Dakika

Japon üretimi savunma ekipmanları Vietnam'a ihraç edilecek

12.09.2021 07:40
Japon üretimi savunma ekipmanları Vietnam'a ihraç edilecek, System.String[]

Japonya ve Vietnam, Japon üretimi savunma ekipmanlarının Vietnam'a ihracatı ve teknoloji transferini sağlayacak anlaşma imzaladı.

Japonya ve Vietnam, Japon üretimi savunma ekipmanlarının Vietnam'a ihracatı ve teknoloji transferini sağlayacak anlaşma imzaladı.

Resmi ziyaret kapsamında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Vietnamlı mevkidaşı Phan Van Giang ile görüştü.

Kyodo ajansının haberine göre iki bakan, Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'a, Japon imalatı savunma ekipmanları ile teknoloji transferi ihraç edilmesini kapsayan anlaşmaya imza attı.

Kişi ve Giang, bölgede seyrüsefer özgürlüğü dahil hukuka dayalı uluslararası düzenin korunması konularında iş birliğinin sürdürülmesinde mutabakata vardı.

Görüşmede, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gemilerinin Vietnam'a satışına yönelik müzakerelerin de hızlandırılması kararı alındı.

Kişi ve Giang, siber güvenlik ve salgın hastalıklara karşı sağlık hizmetleri sahalarında iş birliğinin geliştirilmesini konularını da ele aldı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu

Görüşmede Bakan Kişi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik Çin'in "statükoyu tek taraflı değiştirme teşebbüslerine" karşı olduklarını söyledi.

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanuna yönelik taşıdığı endişeleri aktaran Kişi, bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Kişi, bölgede, Kuzey Kore'nin "her türde balistik füzelerden ve tüm kitle imha silahlarından eksiksiz, kanıtlanabilir ve geri döndürülemez şekilde arındırılması" için Japonya'nın Vietnam ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi Vietnam'ın, Japonya'nın bu sahada anlaşma imzaladığı 11. ülke olduğunu bildirildi.

Kyodo, Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizindeki tehditkar faaliyetleri karşısında, Japonya'nın ikili savunma iş birlikleri geliştirmesinin önemini vurguladı.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine ve söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japon üretimi savunma ekipmanları Vietnam'a ihraç edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japon üretimi savunma ekipmanları Vietnam'a ihraç edilecek - Son Dakika
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