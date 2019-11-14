Son Dakika Haberleri: Japon uzay aracı asteroitten Dünya'ya ilk örnekleri getirmek üzere yola çıktı
Son Dakika Dünya Japon uzay aracı asteroitten Dünya'ya ilk örnekleri getirmek üzere yola çıktı - Son Dakika Dünya

Japon uzay aracı asteroitten Dünya'ya ilk örnekleri getirmek üzere yola çıktı

7 saat önce

Japon uzay aracı Hayabusa2 bir asteroitten aldığı örneklerle birlikte Dünyaya dönüyor.

Japon uzay aracı asteroitten Dünya'ya ilk örnekleri getirmek üzere yola çıktı, System.String[]

Japon uzay aracı Hayabusa2 bir asteroitten aldığı örneklerle birlikte Dünya'ya dönüyor. Bunu başaracak olan ilk uzay misyonu olan Hayabusa2, 2014 yılında Dünya'nın yakınındaki bir asteroide gönderilmek üzere uzaya fırlatılmıştı.


Son bir yıldır Ryugu isimli asteroidi inceleyen araç hem yüzey resimlerini çekti hem de asteroidin yüzeyine ufak bir mermi fırlatarak meydana getirdiği kraterden yükselen partikülleri topladı.

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Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:01 
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