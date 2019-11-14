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Japon uzay aracı asteroitten Dünya'ya ilk örnekleri getirmek üzere yola çıktı
7 saat önce
Japon uzay aracı Hayabusa2 bir asteroitten aldığı örneklerle birlikte Dünyaya dönüyor.
Japon uzay aracı Hayabusa2 bir asteroitten aldığı örneklerle birlikte Dünya'ya dönüyor. Bunu başaracak olan ilk uzay misyonu olan Hayabusa2, 2014 yılında Dünya'nın yakınındaki bir asteroide gönderilmek üzere uzaya fırlatılmıştı.
Son bir yıldır Ryugu isimli asteroidi inceleyen araç hem yüzey resimlerini çekti hem de asteroidin yüzeyine ufak bir mermi fırlatarak meydana getirdiği kraterden yükselen partikülleri topladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:01
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