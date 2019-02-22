Son Dakika Haberleri: Japon Uzay Aracı Ryugu Astreoridine İniş Yaptı

Japon Uzay Aracı Ryugu Astreoridine İniş Yaptı

24 dakika önce

Japonya'nın Hayabusa2 uzay aracı Ryugu asteroidine iniş yaptı.

Japon Uzay Aracı Ryugu Astreoridine İniş Yaptı, System.String[]
Japonya'nın Hayabusa2 uzay aracı Ryugu asteroidine iniş yaptı.

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşması planlanan Hayabusa2'nin, dün asteroide ilk kez iniş yaptığını açıkladı.

Hayabusa2'nin, Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide inmesinin ardından gönderdiği sinyal, JAXA'daki görevliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Japonya'nın uzay aracının, asteroide 3 kez iniş yapmaya ve her inişinde altında kalan yüzeyi tahrip ederek parça toplamaya programlanmıştı. Hayabusa2'nin bu örneklerle Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Japonya Eğitim Bakanı Masahiko Şibayama, elde edilen verilerin, örnek toplamak için yapılan ilk inişin başarılı olduğunu gösterdiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:50 Kaynak: AA

Japonya, Japon, Güncel
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