Japon vatandaşı Wuhan'da zatürreden öldü - Son Dakika
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Japon vatandaşı Wuhan'da zatürreden öldü

6 saat önce

Japonya Dışişleri Bakanlığı, 60'lı yaşlarındaki bir Japon vatandaşının Wuhan'da zatürreden öldüğünü açıkladı.

Japon vatandaşı Wuhan'da zatürreden öldü, System.String[]

Japonya Dışişleri Bakanlığı, 60'lı yaşlarındaki bir Japon vatandaşının Wuhan'da zatürreden öldüğünü açıkladı. Ölüm nedeninin korona virüsü olduğu düşünülüyor.


Japonya Dışişleri Bakanlığı, korona virüsünün ortaya çıktığı düşünülen Çin'in Wuhan kentinde 60'lı yaşlardaki bir Japon vatandaşının zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 16 Ocak'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenilen Japon vatandaşına yapılan ön testlerde korona virüsünün pozitif çıktığı, ancak şahsın öldüğü sırada doğrulanmış kesin sonuçların hala netlik kazanmamış olduğu açıklandı. Şahsın tedavisini üstlenen hastane, ölüm nedenini "viral zatürre" olarak açıklarken, hastalığa ölümcül korona virüsünün neden olup olmadığının kesinleşmediği kaydedildi.


Ölüm sebebi olan zatürreye korona virüsünün neden olduğu tahmin edilirken, kesinleşmesi halinde ismi henüz bilinmeyen şahıs virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Japon vatandaşı olacak. - TOKYO

Wuhan, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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