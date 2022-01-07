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Japon ve ABD'li bakanlardan, Çin'in "hukuka dayalı düzeni sarsma" girişimlerine karşı iş birliği - Son Dakika

Japon ve ABD'li bakanlardan, Çin'in "hukuka dayalı düzeni sarsma" girişimlerine karşı iş birliği

07.01.2022 10:17
Japon ve ABD'li bakanlardan, Çin'in "hukuka dayalı düzeni sarsma" girişimlerine karşı iş birliği

Japonya ile ABD'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları, Çin'in bölgede "hukuka dayalı düzeni sarsma" girişimlerine karşı caydırıcılık kapsamlı iş birliğini artırma sözü verdi.

Japonya ile ABD'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları, Çin'in bölgede "hukuka dayalı düzeni sarsma" girişimlerine karşı caydırıcılık kapsamlı iş birliğini artırma sözü verdi.

Çevrim içi düzenlenen ve 90 dakika süren 2+2'li zirvede, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, "Japonya-ABD ittifakının geliştirilebilmesi, mevcut ve gelecek meydan okumalara karşı mücadele edilmesinde" zirvenin önemine işaret etti.

Japonya'nın "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik taahhütlerine "tam bağlı" olduğunu belirten Hayaşi, "Japonya ve ABD'nin birliği ve liderliği şimdiye kadar olduğundan daha fazla öneme sahip." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise ittifakın bölgesel barış ve güvenlik açısından "köşe taşı" olduğunu kaydederek, Japonya ve ABD'nin, hukuka dayalı uluslararası düzeni sarsan ülkelere karşı "hem unsurlarını güçlendirmesi hem de gelişen tehditlere karşı yenilerini üretmesi gerektiğini" söyledi.

Kuzey Kore, Sincan, Hong Kong

Zirve sonrası yapılan ortak açıklamaya göre, bakanlar, Çin'in bölgede "hukuka dayalı düzeni sarsma" girişimleri ile "istikrarsızlaştırma faaliyetlerine" karşı caydırıcılık kapsamlı iş birliğini artırma sözü verdi.

Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları üzerinde Japonya'nın yönetimini tehdit edecek tek taraflı teşebbüslere karşı çıkılacağı kaydedildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine yönelik ciddi endişeler paylaşıldı ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemi vurgulandı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşı "güçlü endişe" taşıdıklarını kaydeden bakanlar, Kore Yarımadası'nın nükleersizleştirilmesine yönelik taahhütlerini yineledi.

Önceki gün yeni füze denemesi yapan Pyongyang yönetimine karşı iki ülke, "hipersonik teknolojilere karşı geleceğe dair iş birliğine odaklanacak ortak analizler" gerçekleştirilmesinde mutabakata vardı.

Zirvede, Japonya hükümetinin, ABD askeri güçlerine yönelik 5 yıllık ev sahibi ülke desteği ödemesini kapsayan mutabakat imzalandı. Toplam 1,05 trilyon yen (9 milyar dolar) değerindeki ev sahibi ülke desteği, Nisan 2022'den itibaren gelecek 5 yılı kapsayacak.

Kyodo ajansı, hipersonik tehditlere karşı koyma ve uzay tabanlı kapasite geliştirilmesi çerçeveli, iki ülke bilim insanlarının savunma alanında ortaya çıkan sorunlara yönelik iş birliklerini kolaylaştıracak yeni bir araştırma-geliştirme anlaşmasının faaliyete geçirilmesinde iki ülkenin mutabık kaldığını aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japon ve ABD'li bakanlardan, Çin'in 'hukuka dayalı düzeni sarsma' girişimlerine karşı iş birliği - Son Dakika


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